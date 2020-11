Premier League: Manchester United besiegt Everton dank Fernandes 3:1

Manchester United fährt in einem hart umkämpften Duell mit dem FC Everton einen wichtigen Sieg ein. Bruno Fernandes wird für Solskjaer zum Matchwinner.

Manchester United hat in der Premier League einen wichtigen Sieg gefeiert.

Nach der phasenweise peinlichen Vorstellung gegen Basaksehir (1:2) unter der Woche in der Champions League meldet sich die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer mit einem 3:1 (2:1)-Erfolg über den FC Everton zurück.

Vor allem für den zuletzt scharf kritisierten Coach ist der Dreier Gold wert. Weil seine Mannschaft die Konstanz eines Spitzenteams auch in dieser Saison vermissen lässt, wurde Solskjaer in den Medien vor dem Spiel angezählt. Er selbst hatte schon vor der Partie betont, die Rückendeckung der Vereinsbosse noch zu spüren.

Matchwinner auf Seiten von United war einmal mehr Bruno Fernandes. Der portugiesische Nationalspieler glänzte mit einem Doppelpack und drehte die Partie nach frühem Rückstand noch in der ersten Halbzeit.

Große Lücke in der Everton-Verteidigung

Everton war mit einfachsten Mitteln zum 1:0 gekommen. Ein langer Ball von Torhüter Jordan Pickford wurde per Kopf verlängert und landete bei dem Brasilianer Bernard. Dieser wurde von Aaron Wan-Bissaka kaum gestört und vollendete in der 19. Spielminute mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck.

Doch auch auf der Gegenseite wurde nachlässig verteidigt. Bei beiden Gegentoren fand Fernandes zwischen Evertons Innenverteidigern Michael Keane und Mason Holgate eine viel zu große Lücke. Nach einer Flanke von Luke Shaw konnte er in der 25. Minute völlig frei einköpfen. Kurz darauf bediente er Marcus Rashford, der ebenfalls zwischen den Innenverteidiger auftauchte. Weil der United-Stürmer den Ball aber nicht mehr berührte, wurde der Treffer Fernandes zugeschrieben (32.).

Der eingewechselte Edinson Cavain setzte nach Vorlage von Fernandes den Schlusspunkt in der Nachspielzeit (94.).

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine von vielen Unterbrechungen geprägte Partie. Auf beiden Seiten wurde schonungslos in die Zweikämpfe gegangen, viele Pausen waren die Folge. Der ehemalige Bayern-Spieler James Rodríguez wurde bei Everton nach einer unauffälligen Leistung in der 80. Spielminute ausgewechselt.