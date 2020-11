Bundesliga: Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach live im TV, Stream, Ticker

Aufstellungen Leverkusen - Mönchengladbach:

Gladbach präsentierte sich zuletzt in Topform. Dem 1:0 im Topspiel gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende folgte ein beeindruckendes 6:0 in der Königsklasse bei Schachtjor Donezk.

Für Rose aber kein Grund zum Abheben. Auch er erinnert sich noch an die Situation vor wenigen Wochen, als er nach nur fünf Punkten aus vier Spielen "andere Fragen" gestellt bekam. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand bei uns so blöd ist und glaubt, das ist vom Himmel gefallen und geht einfach so weiter", sagte er zu den jüngsten Erfolgen und betonte: "Am Sonntag wartet auf uns das nächste Champions-League-Spiel."