ADAC Formel 4 in Oschersleben: Antti Buri siegt, Harald Proczyk patzt

Fehlstart! Gibt der Tabellenführer die Meisterschaft her?

Antti Buri bringt sich mit dem Sieg im 1. Rennen der ADAC TCR Germany in Oschersleben auf Titelkurs. Der bisherige Tabellenführer Harald Proczyk lässt Punkte liegen.

Antti Buri hat beim 1. Rennen der ADAC TCR Germany am Final-Wochenende in Oschersleben (alle Rennen LIVE bei SPORT1) einen großen Schritt in Richtung Titel gemacht.