Nach Verwirrung um Ciro Immobile: Serie A will zentralisierte Coronatests

Der Beschluss der Serie A kommt zustande, nachdem es beim Erstligisten Lazio Rom widersprüchliche Ergebnisse gegeben hatte. Immobile wurde am 26. Oktober und am 2. November positiv getestet. Zwei weitere Tests durch ein anderes Labor, durchgeführt am 30. und 31. Oktober, brachten negative Ergebnisse. Brisant: Der Klub hat die Ergebnisse der positiven Tests offenbar nicht an die Gesundheitsbehörden kommuniziert.