La Liga: FC Barcelona - Betis Sevilla 5:2, Messi-Doppelpack nach Einwechslung

Der FC Barcelona feiert in La Liga einen deutlichen Sieg gegen Betis Sevilla. Lionel Messi sitzt zunächst auf der Bank, ist dann aber der entscheidende Mann.

Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi ist von FC-Barcelona-Trainer Ronald Koeman beim La-Liga-Spiel am Samstag gegen Betis Sevilla zunächst auf die Bank gesetzt worden, avancierte nach seiner Einwechslung aber zum Matchwinner. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Beim 5:2 (1:1) der Katalanen kam der Argentinier erst mit Beginn der zweiten Hälfte ins Spiel, leitete aber den Umschwung ein und war in der 61. per Handelfmeter sowie in der 82. Minute zweimal. (Service: Spielplan der La Liga)