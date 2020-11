Real Madrid: Eden Hazard und Casemiro positiv auf Coronavirus getestet

Der spanische Topklub Real Madrid hat am Samstag zwei Corona-Fälle in seiner Mannschaft gemeldet.

Wie die Königlichen in einem offiziellen Statement erklärten, erbrachten die PCR-Tests vom Freitag bei Eden Hazard und Casemiro ein positives Ergebnis. Alle anderen Tests bei Spielern, Trainern und dem erweiterten Stab seien negativ ausgefallen.

Am Samstag seien zudem weitere Antigen-Tests durchgeführt, bei dem - bis auf bei dem betroffenen Duo - ebenfalls keine weiteren positiven Befunde aufgetreten seien. Madrid spielt am Sonntag in La Liga auswärts gegen den FC Valencia.