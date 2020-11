Juri Knorr macht in Handball-EM-Quali mit Deutschland auf sich aufmerksam

Löst Knorr Probleme im Rückraum?

Die nächste Chance, auf der deutschen Problemposition in der Rückraummitte Argumente für eine WM-Nominierung zu sammeln, bekommt Knorr wohl am Sonntag, wenn das deutsche Team in Tallinn gegen Estland antritt (15.15 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). "Ich will mich hier beweisen und Gas geben", sagt Knorr. Er beschäftige sich nicht mit dem, "was in der Zukunft sein könnte. Das steht mir nicht zu." (Spielplan und Ergebnisse der EM-Qualifikation)