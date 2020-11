Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 2:2, Mateta und Uth treffen

Im Krisengipfel beim FSV Mainz 05 verpasste S04 beim 2:2 (1:2) den erhofften Befreiungsschlag und blieb saisonübergreifend im 23 Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg. Die schwarze Serie hält also an. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

"Wir können uns wenig vorwerfen, gefühlt ist es aber eine Niederlage für mich", sagte ein niedergeschlagener Schalke-Coach Manuel Baum bei Sky . "Mein Eindruck vom Spiel war, dass meine Spieler 90 Minuten gekämpft haben. Wenn man den Verlauf des Spiels sieht, was uns da alles widerfahren ist, da kann man den Jungs schon ein Kompliment machen, was sie alles weggesteckt haben."

Baum und Schneider wüten: "Ungeheuerlich"

"In der ersten Halbzeit waren wir enorm am Drücker. Der erste Elfmeter ist dann 50/50", sagte Schneider und redete sich dann regelrecht in Rage: "Der zweite – ganz ehrlich, es reicht jetzt irgendwann mal. Wir sind immer anständig und fair und geben hinterher dem Schiedsrichter die Hand. Ich weiß nicht, was da in Köln in dem Moment los ist. Wenn das ein Elfmeter ist… Das wird kurz gecheckt und ist dann Elfmeter, Wahnsinn."