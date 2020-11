Bundesliga: 1. FC Union Berlin - DSC Arminia Bielefeld

Der 1. FC Union Berlin hat dank eines sehr gut aufgelegten Spielmachers Max Kruse seine Erfolgsserie in der Bundesliga ausgebaut und klettert in der Tabelle weiter nach oben.

Vor leeren Rängen im Stadion an der Alten Försterei trafen Keita Endo (3.), Robert Andrich (13.), Sheraldo Becker (45.+ 2), Kruse (52., Foulelfmeter) und Cedric Teuchert (89.) für die Hausherren, die im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen blieben. Kruse stellte mit seinem Treffer den Langzeit-Rekord von Jochen Abel ein (VfL Bochum, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf), der als erster Schütze bis 1983 alle seine 16 Strafstöße verwandelt hatte ( Service: Tabelle der Bundesliga ).

Trimmel spricht vom "perfekten Spiel"

Unions Spielführer Christopher Trimmel meinte nach dem historischen Sieg und dem vorübergehenden Erreichen des vierten Platzes: "Wir haben über 90 Minuten sehr viel richtig gemacht. Wir waren immer kompakt und haben die Angriffe konsequent zu Ende gespielt. Es war fast ein perfektes Spiel." Torschütze Robert Andrich fügte an: "Wir haben alles beherrscht von Anfang an und haben mit dem Ball gute Sachen gemacht. Das ist ein überragender Sieg."

Die Köpenicker übernachten auf einem Champions-League-Platz. Trotzdem tritt Trimmel auf die Euphorie-Bremse. "So weit sind wir noch nicht. Wir haben bis jetzt fast immer sehr gute Spiele gezeigt und machen eine gute Entwicklung. Die Schwierigkeit ist aber so weiter zu machen."

Klos zürnt: "Auf die Fresse bekommen"

"In den ersten 15 Minuten hat nichts gepasst und in den folgenden Minuten bis zum Abpfiff auch nicht. Das war eine Katastrophe von Sekunde eins an. Wir haben schön auf die Fresse bekommen. Vielleicht hilft es aber", kritisierte Bielefelds Kapitän Fabian Klos. Der weiterhin torlose Stürmer fügte an: "Wir haben zwei Wochen Zeit die Dinge ganz klar anzusprechen." (Service: Spielplan der Bundesliga)