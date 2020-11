Bundesliga: RB Leipzig - SC Freiburg 3:0 - Konaté, Sabitzer, Angelino treffen

RB Leipzig hat auch in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Am Abend tritt der bisherige Spitzenreiter FC Bayern im Topspiel bei Borussia Dortmund an ( Bundesliga: Borussia Dortmund – FC Bayern München, Samstag 18.30 Uhr im LIVETICKER ). Die Leipziger hatten vergangene Woche nach der ersten Saisonniederlage gegen Borussia Mönchengladbach den Platz an der Spitze eingebüßt. ( Service: Spielplan der Bundesliga )

Während RB zu den Top-Teams der Liga zählt, rutscht Freiburg zunehmend in die Krise. Das Team von Trainer Christian Streich ist nun seit sechs Spielen sieglos, die Defensivprobleme sind offensichtlich. Die Breisgauer blieben in der laufenden Saison bislang nie ohne Gegentor.

Freiburg hadert mit Elfmeterpfiff

"Ich finde, der Schiedsrichter darf da nicht direkt pfeifen", sagte SC-Kapitän Christian Günter bei Sky . "Wenn der Videoassistent sagt, dass es ein Elfmeter ist, okay. Für mich reicht das nicht. Wenn ich das so sehe, ist das für mich ein Witz. Er trifft ihn ja eigentlich nicht mal, oben minimal. Das pfeift er im Mittelfeld nicht, das pfeift er vor dem Sechzehner nicht und das pfeift er auch nicht beim Gegner im Sechzehner. Das verstehe ich nicht."

RB Leipzig muss Abwehr umbauen

Leipzig, das offensiv in Bestbesetzung auflief, war in einem zerfahrenen Duell das bessere Team. RB überzeugte in der Balleroberung, leistete sich im Gegenzug allerdings zu viele Ungenauigkeiten im Passspiel. Dennoch kam Leipzig zu ersten Großchancen. Willi Orban (15.) per Kopf und Spielmacher Emil Forsberg (18.) in seinem 100. Bundesligaspiel scheiterten am Pfosten.