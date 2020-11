Derby County vor Verkauf an Herrscherfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate

Wayne Rooneys Klub wird an einen Scheich verkauft © Imago

Derby County wird an die Herrscherfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate verkauf - die auch schon einen Premier-League-Giganten besitzt.

Ex-Meister Derby County wandert als zweiter englischer Profi-Fußball-Klub nach Manchester City in den Besitz der Herrscher über die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Einigung auf den "sehr bald" erwarteten Verkauf der Rams an Scheich Khaled bin Zayed Al Nehayan, einen Cousin von Citizens-Besitzer Scheich Mansour, bestätigte der Klub am Freitag.