Manuel Neuer vom FC Bayern über Taktik von Borussia Dortmund vor Kracher

Manuel Neuer blickt dem mit Hochspannung erwarteten Klassiker zwischen Bayern und Dortmund mit großer Ruhe entgegen. Er weiß, was auf ihn zukommt.

Gerade in den wirklich wichtigen Spielen läuft der Schlussmann des FC Bayern mit großer Regelmäßigkeit zur Höchstform auf. Weil die Bayern nach dem Gewinn des Triples in der neuen Saison noch nicht wieder ganz die Alten sind, wird es beim nächsten Kracher-Spiel womöglich auch wieder verstärkt auf ihn ankommen.

Im Topspiel der Bundesliga treffen Neuer und die Bayern auf Borussia Dortmund. Als Ex-Schalker ist es auch für den erfahrenen Nationalspieler noch ein besonderes Duell: "Ja, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, in Gelsenkirchen aufgewachsen. Für mich ist es nicht nur der deutsche Clasico, sondern immer auch ein Derby." Dennoch bleibe der Puls ruhig: "Als Bayern-Ältester mit so vielen Duellen kommt man in eine gewisse Routine."