WWE SmackDown: Jey Uso wird zu Roman Reigns' Diener

Jey Uso verteidigt die Ehre der Familie

Die Rückkehr des Disciples?

Als sich Seth Rollins später in der Show in einem Match gegen Otis für das SmackDown Team bei der Survivor Series qualifizieren wollte, musste er sich mit der Präsenz seines ehemaligen Untertanen Murphy abfinden. Dieser verhalf Seth unerwarteterweise durch eine Ablenkung zum Sieg und verschwand wieder. Backstage schaute sich die Mysterio Familie ebenso geschockt das Handeln an wie der Messiah es im Ring tat.

Die weiteren Highlights:

- In einem weiteren Interview erklärte Lars Sullivan, dass er Bullys hasse. Er sei sein ganzes Leben für alles was er gemacht habe, nur schikaniert wurden. Mit 13 Jahren habe er angefangen Gewichte zu stemmen und lernte sich selbst zu schützen. Durch einen rasanten Muskelaufbau stoppte das Schikanieren und er selber wurden zum Bully. Dies genoss er und er zahlte es allen heim, die ihn zuvor gehänselt hätten, selbst die Kinder, die nur über ihn lachten. Er habe gelernt, dass er machen kann was er wolle. Mittlerweile lieb er es Leute zu schikanieren und einzuschüchtern.

- In einem unterhaltsamen Backstage Segment witzelten die Street Profits zusammen mit Big E. Angesprochen auf das Champion vs. Champion Match zwischen den Profits und Big Es Partnern, Xavier Woods und Kofi Kingston bei Survivor Series, sagte Big E, dass sie sich am besten in den Ring legen sollten, denn nur so werden sie von New Day nicht zu hart verdroschen. Nach einer kurzen angespannten Pause fangen alle Drei wieder an hysterisch zu lachen.