BVB gegen FC Bayern: Wo Borussia Dortmund den FCB knacken kann

Nach dem fulminanten 6:2 in der Champions League gegen den FC Salzburg geht es für die Bayern am Samstag zum Deutschen Klassiker nach Dortmund. © Imago

Die Dortmunder sind trotz anhaltender Trainerdiskussionen gut in Form. Besonders die Abwehr des BVB überzeugt mit bisher erst zwei Gegentoren in sechs Bundesligaspielen. © Imago

Der Kracher im Signal Iduna Park (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) birgt jede Menge Brisanz. Auch in der Vergangenheit schrieb das Duell der beiden Rivalen so manche Geschichte. SPORT1 zeigt die zehn größten Spiele zwischen Bayern und Dortmund © SPORT1-Grafik: Philipp Heinemann / Getty Images / Imago

Ärmster Hund an dem Tag: BVB-Keeper Jürgen Rynio. Am Ende der Saison steht für den BVB der bittere Marsch in die Zweite Liga an © imago