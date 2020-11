US-Wahl: Trump oder Biden - Gritty wird zum Symbol der Demokraten

Entscheidend für den Ausgang der gesamten Wahl dürfte die Abstimmung in Pennsylvania sein. Dort sind mittlerweile 95 Prozent der Stimmen ausgezählt - und Biden ist an Trump vorbeigezogen.

Dass sich die Mehrheitsverhältnisse in diesem Bundesstaat, zu dem auch die Metropole Philadelphia gehört, in den letzten Stunden verschoben haben, ist auch im Internet zu beobachten.

Gritty taucht in immer mehr Posts auf

So verwundert es nicht, dass nun immer mehr Biden-Befürworter das zottelige Monster in ihre Posts und Tweets einbauen.

In einem Tweet heißt es beispielsweise in Anlehnung an Trumps Hautfarbe: "In unserem Haus ist nur Platz für ein orangefarbenes Monster."