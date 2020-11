Anzeige

MotoGP: Valentino Rossi gibt Comeback nach Corona-Infektion Rossi gibt Comeback in der MotoGP

Valentino Rossi hat neunmal die Motorrad-WM gewonnen © Imago

Der Große Preis von Europa in Valencia findet mit Valentino Rossi statt. Nach einem zweiten negativen Test erhält der neunmalige Weltmeister die Starterlaubnis.

Der neunmalige Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi hat grünes Licht für seine Teilnahme am Großen Preis von Europa in Valencia erhalten.

Auch der zweite Coronatest des italienischen MotoGP-Superstars am Freitagvormittag lieferte ein negatives Ergebnis, wie sein Yamaha-Rennstall am Abend mitteilte. Damit darf der 41-Jährige zum Team stoßen und am restlichen Renn-Wochenende teilnehmen.

Zunächst war Ersatzmann Garrett Gerloff eingesprungen. Der US-Amerikaner fuhr Rossis Yamaha im ersten und zweiten freien Training am Freitag. Das Werksteam hatte Gerloff sicherheitshalber als Back-up an die Strecke mitgenommen, Rossi war erst am Donnerstag nach einem ersten negativen Test von Italien nach Valencia geflogen.

Rossi verpasste zwei Rennen