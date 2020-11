733 Spiele in knapp 18 Jahren: Corona beendet irre Fan-Serie in Ligue 1

Seit Monaten macht Corona dem Fußball zu schaffen - und damit auch den Fans, die in weiten Teilen Europas aktuell nicht im Stadion mit ihren Klubs mitfiebern können.

Bei einem ganz besonderen Fußballfanatiker hat die Corona-Pandemie nun eine schier unglaubliche Serie beendet: Grégory Walter, glühender Anhänger des französischen Erstligisten Racing Straßburg, verpasste aufgrund der strikten Ausgangssperren in Frankreich am vergangenen Wochenende zum ersten Mal nach fast 18 Jahren (!) wieder ein Spiel seiner Mannschaft.

Vor der 1:2-Niederlage bei Stade Reims hatte Walter zuletzt am 5. Februar 2003 in Montpellier ein Racing-Spiel nicht im Stadion verfolgt, auch damals hatten die Elsässer mit 1:2 den Kürzeren gezogen.

Racing-Fan sieht Spiel trotz Zuschauerausschluss

Besonders bemerkenswert: Zwischenzeitlich war der französische Meister von 1979 bis in die 5. Liga abgestürzt, kehrte erst zur Saison 2017/18 in die Ligue 1 zurück - aber auch in den unterklassigen Ligen verpasste Walter kein Spiel seines Vereins.