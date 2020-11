Anzeige

Bundesliga: Wolfsburg-Trainer Glasner zettelt Streit mit Schmadtke an Krach bei Wölfen: Coach bald weg?

Ist das Verhältnis zwischen Oliver Glasner und Jörg Schmadtke noch zu retten? © Imago

Beim VfL Wolfsburg herrscht dicke Luft. Nach der Kritik von Trainer Glasner an der Transferpolitik von Geschäftsführer Schmadtke reagiert dieser mit Unverständnis.

Der VfL Wolfsburg spielt bislang eine äußerst unauffällige Saison.

In der Europa League scheiterten die Niedersachsen in der Qualifikation zur Gruppenphase und in der Bundesliga stehen sie nach fünf Unentschieden als Elfter im grauen Mittelmaß.

Nun aber könnte es bei den "Wölfen" ungemütlich werden. Der Grund: Nach dem mehr als durchwachsenen Saisonstart herrscht nun öffentlicher Zoff zwischen Trainer Oliver Glasner und Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Glasner kritisiert Transferpolitik von Wolfsburg

Glasner hatte am Donnerstag bei Sky seinem Unmut über den Ertrag aus der vergangenen Transferperiode Luft gemacht und sich darüber beschwert, dass kein Offensivspieler mit den gewünschten Attributen "Tempo und Tiefgang" nach Wolfsburg gewechselt sei.

Die beiden Neuzugänge Bartosz Bialek und Maximilian Philipp erfüllen für Glasner offensichtlich nicht diese Anforderungen.

Am Freitag vor dem Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (So, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) wiederholte der Österreicher seine Kritik. "Ich habe nur gesagt, dass wir das Transferziel in der Offensive nicht realisieren konnten", meinte Glasner "Das ist schade, darüber haben wir uns monatelang unterhalten. Das habe ich kundgetan, weil wir über unsere wenigen geschossenen Tore gesprochen haben."

Schmadtke kontert Glasner

Bei seinem Vorgesetzten kamen diese Worte nicht besonders gut an. "Ich finde es nicht gut", sagte Schmadtke dem kicker, "ich finde den Zeitpunkt unglücklich." Wahrscheinlich, so Schmadtke sei Glasners Unzufriedenheit so groß zu sein, "dass er sich nun geäußert hat".