WM-Qualifikation: Neymar reist verletzt zu den Spielen von Brasilien

Paris muss derzeit auf Stürmerstar Neymar verletzungsbedingt verzichten. Dennoch plant Brasilien mit ihm für ein wichtiges Spiel in der WM-Qualifikation.

Wie der brasilianische Verband CBF mitteilte, soll der Angreifer von Paris St. Germain in der Partie gegen Venezuela am Samstag kommender Woche (13. November) noch geschont werden, um dann bei der Begegnung in Uruguay (18. November) einsatzfähig zu sein.