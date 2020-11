BVB gegen Bayern: Pressekonferenz mit Favre und Zorc zum Nachlesen

Der BVB empfängt in der Bundesliga zum Topspiel den FC Bayern München. Wird Mats Hummels rechtzeitig fit? Die Pressekonferenz zum Nachlesen.

Am Samstag empfängt der BVB den FC Bayern München zum Klassiker der Bundesliga. ( Bundesliga: Borussia Dortmund - FC Bayern München, Samstag 18.30 Uhr im LIVETICKER )

Spannender könnte die Ausgangslage vor dem Kracher-Duell kaum sein, beide Teams liegen punktgleich an der Tabellenspitze, der Rekordmeister verfügt lediglich über die etwas bessere Tordifferenz.

Doch die Dortmunder brauchen sich nicht zu verstecken, haben rechtzeitig zum mit Spannung erwarteten Gipfelduell zu ihrer Topform zurückgefunden. Unter der Woche feierte Dortmund einen überzeugenden 3:0-Erfolg in der Champions League beim FC Brügge.

Favre: "Bei Hummels müssen wir warten"

Neben dem Angriff um Top-Stürmer Erling Haaland erwies sich vor allem die Abwehr zuletzt als echtes Prunkstück. In den vergangenen vier Pflichtspielen blieben die Schwarzgelben ohne Gegentor, stellen zudem die beste Abwehr der Liga.

Doch gerade dort droht der Ausfall von Mats Hummels. Der Abwehrchef, der zuletzt auch als Torschütze in Erscheinung trat, fehlte bereits gegen Brügge. Wird es für die Bayern reichen? "Bei Mats müssen wir bis morgen warten, ob er spielen kann", erklärte Favre auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Auch in Sachen Emre Can hielt sich der Schweizer bedeckt.