DFB intensiviert Corona-Schutzmaßnahmen für Länderspiel-Dreierpack

Im Vergleich zu den Partien im Oktober wird die Zahl der Testungen bei Kapitän Manuel Neuer und Co. "nochmals erhöht", teilte der DFB am Freitag mit.

Vor allem für das abschließende Gruppenspiel in der Nations League am 17. November im spanischen Sevilla gelten besondere Vorgaben, weil Spanien vom Auswärtigen Amt unverändert als Risikogebiet eingestuft wird. Unmittelbar vor dem Abflug als auch unmittelbar nach der Landung sind Testungen vorgesehen, sodass alle Beteiligten die 48-Stunden-Frist wahren und - ein negatives Testergebnis vorausgesetzt - sich "nach der Rückkehr nach Deutschland grundsätzlich nicht in Quarantäne begeben müssen", teilte der DFB mit.