Reduziertes Einsatzaufkommen für Polizei - NRW-Minister Reul besorgt

NRW-Innenminister Herbert Reul will sich vom reduzierten Einsatzaufkommen für die Polizei im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in der vergangenen Fußball-Saison nicht blenden lassen.

Die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) hatte am Freitag ihren Jahresbericht für die Saison 2019/20 veröffentlicht. Rund ein Viertel aller Spieltage hatte aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattgefunden, "was die polizeilichen Einsatzstunden an diesen Spieltagen um rund zehn Prozent reduzierte", hieß es in einer Pressemitteilung.