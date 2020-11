Eishockey, Deutschland Cup: Deutschland - Lettland Live im TV, Stream

Nach dem klaren Auftaktsieg gegen ihr eigenes Perspektivteam will die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft beim Deutschland Cup den nächsten Sieg einfahren.

Am Samstag ist die von Steffen Ziesche und Thomas Popiesch in Abwesenheit von Bundestrainer Toni Söderholm gecoachte DEB-Auswahl gegen Lettland gefordert ( Deutschland Cup: Deutschland - Lettland ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und ab 16.40 im LIVESTREAM ).

Trotz des dezimierten Teilnehmerfeldes hat das Turnier in Krefeld eine hohe Relevanz für das Nationalteam. "Wir wollen das Turnier nutzen, um der Sportart Leben zu geben", betonte Flügelspieler Marcel Noebels in einem Pressegespräch. Und weiter: "Jedes Spiel in Deutschland ist momentan wichtig. Wir haben richtungsweisende Wochen vor uns."