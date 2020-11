Anzeige

Bundesliga: BVB - Bayern, das größte Kartenfestival der Geschichte, Muras-Kolumne Das größte Kartenfestival der Liga

Fit für Bayern? Das ist der Stand bei Hummels

U. Muras

Das Gipfeltreffen zwischen Bayern und Dortmund sorgte bereits für viele Bundesliga-Rekorde. Ein Duell aus dem Jahr 2001 blieb als Kartenfestival in Erinnerung.

Wieder mal im Herbst heißt es Borussia Dortmund gegen FC Bayern, der Kracher steht zum 103. Mal in der Bundesligahistorie an.

Zum 17. Mal ist es das absolute Spitzenspiel Erster gegen Zweiter, kein Gipfeltreffen gab es häufiger. (Bundesliga: Borussia Dortmund - FC Bayern München, Samstag 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

Doch dieses Duell lieferte noch mehr Rekorde und Superlative, die Bayern denken beispielsweise noch immer gern an das 11:1 im November 1971 - ihr höchster Bundesligasieg. Damals spielte der kommende Meister gegen den kommenden Absteiger.

Diese Zeiten sind vorbei, im 21. Jahrhundert wurde die Partie allmählich größten deutschen Duell, das nicht immer nur schöne Schlagzeilen schrieb. Vor 20 Jahren gab es in der Woche vor Ostern ein Kartenfestival, das die Bundesliga noch nie gesehen hatte und seither nie mehr sah.

Der CHECK24 Doppelpass mit Horst Heldt (1. FC Köln) und allem zum Kracher BVB vs. Bayern am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Hitzfeld kehrt zu Ex-Klub zurück

Die Ausgangslage: Bayern unter dem ehemaligen BVB-Trainer Ottmar Hitzfeld hatten 1999 und 2000 die Meisterschaft gewonnen und strebten den Hattrick an. Sie tanzten noch auf zwei Hochzeiten und kamen gerade mit einem 1:0 in der Champions League aus Manchester zurück.

In jenen Tagen glänzten sie nicht gerade, spielten eher zweckmäßigen Fußball und waren keineswegs souverän. Nach 27 Spieltagen hatten sie schon acht Niederlagen kassiert, weshalb die Meisterschaft 2000/2001 noch richtig spannend war.

Der BVB, Meister 1995 und 1996 und Champions-League-Sieger 1997, war noch nicht die unumstrittene zweite Kraft. Er hatte sich nach einer Krisensaison mit Fastabstieg gerade wieder erholt und lag unter Jungtrainer Matthias Sammer, damals 33, nur einen Punkt hinter den Münchnern auf Platz 2.

Nach dem fulminanten 6:2 in der Champions League gegen den FC Salzburg geht es für die Bayern am Samstag zum deutschen Klassiker nach Dortmund. © Imago Die Dortmunder sind trotz anhaltender Trainerdiskussionen gut in Form. Besonders die Abwehr des BVB überzeugt mit bisher erst zwei Gegentoren in sechs Bundesligaspielen. © Imago Bei den Bayern drückt vor allem das Thema Alaba auf die Gemütslage. Ein Erfolg im prestigeträchtigsten Spiel Deutschlands wäre Balsam auf der Münchener Seele. © Imago Der Kracher im Signal Iduna Park (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) birgt jede Menge Brisanz. Auch in der Vergangenheit schrieb das Duell der beiden Rivalen so manche Geschichte. SPORT1 zeigt die zehn größten Spiele zwischen Bayern und Dortmund © SPORT1-Grafik: Philipp Heinemann / Getty Images / Imago Anzeige PLATZ 10 - Bundesliga 1971/72, 16. Spieltag: An den 27. November 1971 erinnern sich die Dortmunder Fans ungern. Die Bayern fertigen die Borussen mit 11:1 derart ab, dass die örtliche Presse schon vom "jüngsten Tag" spricht © imago Ärmster Hund an dem Tag: BVB-Keeper Jürgen Rynio. Am Ende der Saison steht für den BVB der bittere Marsch in die Zweite Liga an © imago PLATZ 9 - DFB-Pokal 2015/16, Finale: Der Showdown in Berlin. Es ist Hummels' erstes Spiel nach der Bekanntgabe seines Wechsels zu den Bayern. Doch der Kapitän verlässt das Schiff vorzeitig. In der 78. Minute wird er wegen eines Muskelfaserrisses ausgewechselt © Getty Images Nach umkämpften 120 Minuten steht es 0:0 und somit entscheidet das Elfmeterschießen. Sokratis verliert als erster Schütze die Nerven und knallt die Kugel an den linken Pfosten (Bild), Sven Bender scheitert an Manuel Neuer © Imago Anzeige Zwar pariert Roman Bürki gegen Joshua Kimmich, Douglas Costa aber erlöst die Bayern und schießt die Borussia ins Tal der Tränen. In seinem letzten Spiel als Trainer des FC Bayern darf Pep Guardiola den DFB-Pokal noch einmal entgegennehmen © Getty Images PLATZ 8 - Bundesliga 1996/97, 28. Spieltag: Zwei Alphatiere prallen aufeinander: Lothar Matthäus macht sich über Andreas Möller lustig und bezeichnet ihn mit dieser Geste als Heulsuse © imago Kurz darauf lässt der Rekordnationalspieler auch noch Taten folgen und springt mit gestrecktem Bein auf Möller zu. Die hitzige Partie endet 1:1 © imago PLATZ 7 - Bundesliga 1998/99, 24. Spieltag: Etwa zwei Jahre später scheint sich Keeper Oliver Kahn an Matthäus zu erinnern. Stephane Chapuisat rettet sich mit einem beherzten Sprung zur Seite vor der deutschen Antwort auf Jackie Chan © imago Anzeige Im selben Spiel - das 2:2 ausgeht - tut Kahn mit einer Knabber-Attacke gegen Heiko Herrlich noch mehr für seinen Ruf als Wüterich © Getty Images PLATZ 6 - Bundesliga 2010/11, 24. Spieltag: Die Machtdemonstration des unter Jürgen Klopp wiedererstarkten BVB. Mit einem eindrucksvollen Sieg in der Münchner Arena zementieren die Dortmunder ihren Anspruch auf den Titel © Getty Images Die Dortmunder spielen von Beginn an wie entfesselt und gehen durch Lucas Barrios (r.) schon früh in Führung © Getty Images Nuri Sahin, an diesem Abend von den Bayern nicht zu halten, krönt seine Leistung mit dem Tor zum 2:1 © Getty Images Anzeige Der Kopfball von Mats Hummels zum 3:1 macht den glanzvollen Sieg der Gäste in der Allianz Arena perfekt... © Getty Images ...und Jürgen Klopp herzt den zweifachen Vorbereiter Mario Götze. Zehn Spieltage später feiert der BVB die erste Meisterschaft seit 2002 © Getty Images PLATZ 5 - Bundesliga 2012/13, 32. Spieltag: Am 32. Spieltag kommt es zum erneuten Duell der ewigen Kontrahenten: Nach Toren von Kevin Großkreutz und Mario Gomez endet die Begegnung 1:1. Tragische Figur des Spiels ist der wechselwillige Robert Lewandowski, der in der 60. Spielminute einen Elfmeter und somit die Siegchance für Dortmund vergibt © Getty Images Die Begegnung geht als einer der Hass-Gipfel in die Geschichte der Bundesliga ein. Zunächst giften sich Bayerns Sportvorstand Matthias Sammer und BVB-Trainer Jürgen Klopp an... © Getty Images Anzeige danach geht Rafinha auf den entsetzten Jakub Blaszczykowski los. Der brasilianische Außenverteidiger sieht die Gelb-Rote Karte © Getty Images PLATZ 4 - DFB-Pokal 2014/15, Halbfinale: Im DFB-Pokal-Halbfinale tritt Dortmund in München an. Beide Teams liefern sich einen packenden Kampf über 120 Minuten. Nach Toren von Lewandowski und Aubameyang geht es ins Elfmeterschießen... © Getty Images das aus Münchner Sicht eher zum Rutschfestival verkommt. Philipp Lahm verliert den Halt und ballert drüber © Getty Images Kurz nach ihm sitzt Xabi Alonso auf dem Hosenboden. Auch er rutscht am Elfmeterpunkt weg, sein Schuss landet im dritten Oberrang der Allianz Arena. Bayern vergibt vier von vier Elfmetern © Getty Images Anzeige Sehr zur Freude von Jürgen Klopp. Der am Saisonende scheidende Coach feiert seinen letzten Erfolg mit Dortmund: den Einzug ins Pokalfinale. Dort verliert der BVB gegen Wolfsburg © Getty Images PLATZ 3 - Bundesliga 1986/87, 1. Spieltag: Am 9. August 1986 passiert Frank Mill in München der wohl berühmteste Fehlschuss der Liga-Geschichte. Der BVB-Stürmer ist an Keeper Jean-Marie Pfaff vorbei... © Imago ...steht vier Meter vor dem leeren Tor - und trifft den Pfosten. Hätte Mill getroffen, hätten die Dortmunder wohl den Sieg mitgenommen. So endet die Partie 2:2 © imago PLATZ 2 - DFB-Pokal 2011/12, Finale: Im Pokalfinale 2012 machen die Bayern eine ganz schmerzhafte Erfahrung gegen den BVB. Im Endspiel werden die Münchner in Berlin von den Schwarz-Gelben mit einer 2:5-Klatsche im Gepäck nach Hause geschickt © Imago Anzeige Robert Lewandowski (3), Mats Hummels und Shinji Kagawa erzielen die Tore für Dortmund. Für Bayern ist es die fünfte Pleite in Serie gegen den BVB © Getty Images PLATZ 1 - Champions League 2012/13, Finale: Im Champions-League-Finale von Wembley 2013 treffen erstmals zwei deutsche Mannschaften aufeinander. In einer hochklassigen Begegnung setzen sich die Münchner am Ende mit 2:1 durch und gewinnen den begehrten Henkelpott © Getty Images Zunächst ist es jedoch der BVB, der die Bayern erheblich unter Druck setzt. Hier vergibt Jakub Blaszczykowski eine hochkarätige Chance gegen einen glänzend aufgelegten Manuel Neuer © Getty Images Nach dem Münchner Führungstreffer durch Mario Mandzukic und dem zwischenzeitlichen Elfer-Ausgleich durch Nationalspieler Ilkay Gündogan setzt Arjen Robben den Schlusspunkt zum 2:1. Bitter für den BVB: Das Tor fällt unmittelbar vor dem Spielende in der 89. Minute © Getty Images Anzeige Das gefeierte Team in Wembley trägt Rot: Der FC Bayern holt zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte die begehrteste Klub-Trophäe Europas - ausgerechnet gegen den Dauerrivalen aus Dortmund © Getty Images

Auch Leverkusen und Schalke waren in Schlagweite zum Rekordmeister, der sich an diesem 7. April 2001 keine Niederlage leisten konnte. Das Westfalenstadion war mit damals 68.600 Zuschauerplätzen ausverkauft. Wer auf beste Samstagabendunterhaltung gehofft hatte, wurde freilich enttäuscht.

Anzeige

Rivalität zwischen Stars entlädt sich

Im Nachhinein war das "Programm" nicht ganz jugendfrei. Die sich über die Jahre aufgeschaukelte Rivalität (Möller gegen Basler und Matthäus, Kahn gegen Lehmann, Herrlich und Chapuisat, Sammer gegen Hitzfeld) entlud sich an diesem schwarzen Samstag in ungekannter Intensität. Wobei sich die Beobachter hinterher nicht einig waren, wer oder was schlimmer war: die Unfairness der Spieler oder die Leistung des Schiedsrichters?

Hartmut Strampe aus Handorf in Niedersachsen stellte in 93:08 Minuten Spielzeit zwei Rekorde auf: er zückte 14 Karten (für 13 Spieler), davon elf gegen eine Mannschaft - die Bayern. Da war das eigentliche Ergebnis (1:1) nach Toren von Roque Santa Cruz (6.) und Fredi Bobic (52.) fast schon Nebensache. Das Spiel geriet spätestens nach 35 Minuten aus den Fugen, als Strampe Bayerns Verteidiger Bixente Lizarazu vom Platz stellte.

Der hatte schon Gelb, weil er nach sieben Minuten mit der Hand auf den Ball gefallen war, offenkundig ohne jede Absicht. Nach seiner Notbremse musste er dann vom Platz.

Fit für Bayern? Das ist der Stand bei Hummels

Aus Sicht des sich vor Empörung überschlagenden Bayern-Managers Uli Hoeneß war das die erste "von über 50" Fehlentscheidungen Strampes, dem der kicker damals die Note 5 gab. Zitat: "Er lag bei den persönlichen Strafen oft richtig, sonst allerdings mit eklatanten Fehlentscheidungen."

Bobic trifft nach Evanilson-Handspiel

Mit zehn Mann retteten die Bayern ihren Vorsprung in die Pause. Den durften sie dank zweier Fehlentscheidungen des Gespanns in Schwarz, das eine Großchance und ein Tor des BVB wegen Abseits annullierte, noch sieben Minuten behalten. Dann traf Bobic, das war nun ein irreguläres Tor, wie das Fernsehen nachwies, weil Vorbereiter Evanilson zuvor Hand spielte.

Die Bayern tobten, das Stadion kochte, nun wollten die Fans den Meistersturz. Nach 55 Minuten war er zum Greifen nahe: Bayern-Kapitän Stefan Effenberg ließ Evanilson auflaufen, setzte dabei noch den Ellenbogen ein. Strampe zückte wegen Tätlichkeit Rot, schon der siebte Platzverweis in Effes Karriere. Der Sünder gab sich nicht sehr reuig: "Ich rechne mit einem Freispruch."

Anzeige

Neun Bayern rechneten derweil damit, dass sie nicht mehr gewinnen konnten und igelten sich ein. Igel haben Stachel und wenn sie pieksen, tut es weh. Immer wieder lagen Borussen auf dem Boden, manche freilich machten eine Kunst daraus.

"Der Herr Addo zum Beispiel gehört in den Zirkus", attestierte Hoeneß BVB-Stürmer Otto Addo schauspielerische Fähigkeiten. Strampe hatte es wahrlich nicht leicht an diesem Tag und versuchte sich mit den Instrumenten des Schiedsrichters Respekt zu verschaffen: er zückte Karten.

Ein Jahr Flick – sein Aufstieg zum Rekorde-König

Bayern: Acht Gelbe Karten und zwei Platzverweise

Vor allem gegen die Bayern. Die Liste der Verwarnten liest sich wie die Mannschaftsaufstellung: Kahn, Kuffour, Linke, Salihamidzic, Jeremies, Scholl, Elber, dazu der eingewechselte Sagnol. Lizarazu und Effenberg waren, wie erwähnt vom Platz geflogen. Beinahe schämen mussten sich Abwehrchef Patrik Andersson und Roque Santa Cruz, dass sie gänzlich unbefleckt vom Platz kamen.

Zum Bundesligarekord machten die Partie letztlich die Verwarnungen für die Borussen Addo und Sunday Oliseh und der Platzverweis für Evanilson (grobes Foulspiel an Joker Sergio) in letzter Minute.

Herr Strampe und die Wilde 13 - so hätte man den Spielfilm, der am 7. April 2001 im deutschen Fernsehen in den TV-Zeitschriften betiteln können. Doch im Fußball weiß man ja nie was kommt - und das konnte wirklich niemand ahnen.

Das Nachspiel und der mediale Widerhall waren entsprechend heftig. Uli Hoeneß drang mit hochrotem Kopf in die Schiedsrichterkabine ein, schließlich hatten die Bayern vor dem nächsten Gipfel gegen Schalke vier gesperrte Spieler (für Thomas Linke und Jens Jeremies war es die fünfte Gelbe).

Anzeige

"Geldgieriger Piranha!" Hoeneß schießt gegen Alaba-Berater

Hoeneß stürmt in Strampes Kabine

Strampes Assistent Bernd Hauer plauderte aus, Hoeneß habe erst wieder rausgehen wollen wenn der Bericht unterschrieben sei. Was er darin lesen wollte, wurde nicht publik, aber er riet Strampes Gespann sie bräuchten Effenbergs Rote Karte "gar nicht erst aufzuschreiben, weil er sowieso nächste Woche wieder spielen würde."

Dem war nicht so, schon am Montag fällte das Sportgericht die Urteile: Effenberg bekam zwei Spiele Sperre, Evanilson drei. Hoeneß, der öffentlich forderte darüber nachzudenken "ob man Herrn Strampe mal eine Zeit lang aus dem Verkehr zieht", kam nochmal davon, "weil nicht zwingend eine Diffamierung oder Beleidigung des Schiedsrichters" darin gesehen wurde, wie der Kontrollausschussvorsitzende Horst Hilpert wissen ließ. Das roch nach Bayern-Bonus.

An Kritik und Beleidigungen hatte es dennoch keinen Mangel an diesem schwarzen Abend.

BVB-Keeper Lehmann: "Das war heute dumm gegen doof"

Michael Zorc, schon damals BVB-Manager: "Die Bayern haben häufiger die Beine Rosickys als den Ball getroffen. Dass sie Addo diffamieren, ist pure Arroganz."

Otto Addo: "Die Bayern haben gefoult wie wild."

BVB-Torwart Jens Lehmann: "Das war heute dumm gegen doof."

Anzeige

Oliver Kahn: "Jeder Rempler wurde bestraft."

Ottmar Hitzfeld: "Bei jedem kleinen Foul gab es Gelb."

Volker Roth, Schiri-Boss: "Das was Hoeneß macht, ist die bekannte Methode, von den Unzulänglichkeiten der eigenen Spieler abzulenken. Für Hartmut Strampe war es ein sehr schweres Spiel, denn es wurde kein Fußball gespielt."

Es folgte ein Rauschen im Blätterwald, das einige Tage anhielt. Von "Holzaktion statt Fußball" (Westfälische Rundschau) bis "Der Klassiker als Symbol des Verfalls" (Kieler Nachrichten). Langsam flaute die Erregung ab. Uli Hoeneß rief am Montag bei Addo an und verkündete: "Es ist alle wieder in Ordnung. Man darf doch nicht wochenlang alles auf die Goldwaage legen, was gesagt wurde."