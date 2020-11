Motorrad-WM: Bis zu 20 Rennen geplant - im Juni am Sachsenring

Der vorläufige WM-Kalender im Überblick:



28. März: Großer Preis von Katar in Doha

11. April: Großer Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo

18. April: Großer Preis von Amerika in Austin

01. Mai: Großer Preis von Spanien in Jerez

16. Mai: Großer Preis von Frankreich in Le Mans

30. Mai: Großer Preis von Italien in Mugello

06. Juni: Großer Preis von Katalonien in Barcelona

20. Juni: Großer Preis von Deutschland auf dem Sachsenring

27. Juni: Großer Preis der Niederlande in Assen

11. Juli: Großer Preis von Finnland in Iitti (unter Vorbehalt)

15. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

29. August: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

12. September: Großer Preis von Aragon in Alcaniz

19. September: Großer Preis von San Marino in Misano

03. Oktober: Großer Preis von Japan in Motegi

10. Oktober: Großer Preis von Thailand in Buriram

24. Oktober: Großer Preis von Australien auf Phillip Island

31. Oktober: Großer Preis von Malaysia in Sepang

14. November: Großer Preis von Valencia