CoD: Nuketown in 1984er Version kommt für Cold War Season 1

R. Ahlert

Am 13. November erscheint der neuste Ableger der Call of Duty Black Ops Reihe "Cold War". Für die erste Saison wurde nun schon einiges an Inhalten angekündigt.

Noch knapp eine Woche, bis Call of Duty: Black Ops Cold War released wird. Pünktlich zur Veröffentlichung kündigte Activision via Twitter einige neue Inhalte für den Shooter an. Unter anderen ein Remake der All-Time-Favourite-Map Nuketown.

Nuketown 1984

Die ikonische Map, die seit ihrem ersten Auftritt 2010 in Black Ops 1 hatte, gehört seit jeher zu den beliebtesten in der CoD-Community. Für die kommende Season 1 wird Nuketown eine neu gestaltete Version bekommen: Nuketown 1984. Spielbar ist diese dann ab dem 24. November, so haben die Spieler Zeit sich entsprechend vorab zu akklimatisieren bevor am 10. Dezember dann offiziell die erste Saison für den neusten Black-Ops-Ableger startet.

Das Remake von Nuketown wird aber nicht das Einzige sein, auf das sich die Spieler freuen dürfen. Neben der neu aufbereiteten Map kommen noch mehr frische Inhalte in das Spiel.

Multiplayer-Action zu Genüge

Ein weiteres Highlight ist die anstehende Implementierung des Two-vs-Two Gunfights. Dieser Modus erfreute sich großer Beliebtheit nachdem er im letztjährigen Modern Warfare Titel erstmals eingeführt worden war. Außerdem soll es darüber hinaus auch neue Zombie-Survival-Modi geben. Das alles natürlich garniert mit neuen Waffen, neuen Maps und allerlei weitere Inhalte.