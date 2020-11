Jamal Musiala für Englands U21 nominiert - DFB weiter interessiert

Der hochtalentierte Offensivspieler wurde am Freitag erstmals für die U21 Englands nominiert, wie SPORT1 schon vorab berichtete. Der 17-Jährige ist in Stuttgart geboren, zog mit seiner Familie vor zehn Jahren aber auf die Insel. Die meisten Länderspiele im Nachwuchsbereich machte er für England, zweimal lief er aber auch schon für die deutsche U16 auf. Ausgebildet wurde Musiala beim FC Chelsea, 2019 wechselte er zum FCB.

Der Deutsche Fußball-Bund hat nach wie vor Interesse an dem dribbelstarken Außenspieler, der nun aber einen großen Schritt in Richtung englischer Nationalmannschaft macht. Die Mannschaft des englischen U21-Nationaltrainers Aidy Boothroyd trifft mit den "Young Lions" in den letzten beiden Spielen der EM-Qualifikation auf Andorra und Albanien.