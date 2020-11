Nationalmannschaft: Joachim holt Max und Uduokhai ins DFB-Team

Nicht nominiert wurde Abwehrchef Niklas Süle, obwohl der Profi von Bayern München nach einem positiven Coronatest am Montag bei einer zweiten Kontrolle negativ getestet wurde. Außerdem fehlen der an COVID-19 erkrankte Kai Havertz und Emre Can, der nach überstandener Corona-Erkrankung wieder trainiert. Julian Draxler, Lukas Klostermann und Suat Serdar sind verletzt.

Die DFB-Auswahl testet zunächst am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) in Leipzig gegen Tschechien. Die Bayern-Stars um Kapitän Manuel Neuer sowie Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid) und Timo Werner (FC Chelsea) werden jedoch erst am Donnerstag im Team-Quartier eintreffen und in den beiden abschließenden Gruppenspielen der Nations League am 14. November in Leipzig gegen die Ukraine und drei Tage später in Sevilla gegen Spanien (beide 20.45 Uhr) eingreifen.