Arsenal: Mesut Özil wird geblitzt und liefert kuriose Ausrede

Mesut Özil muss sich wegen Raserei vor Gericht verantworten. Der Arsenal-Star liefert in einer Stellungnahme eine kuriose Begründung für sein Blitzer-Foto.

Der Spielmacher steht wegen Raserei vor Gericht. Er wurde am 2. Juli, um 11.50 Uhr mit 97 mph - umgerechnet 156 Stundenkilometer - auf der Fahrt vom Training nach Hause geblitzt.

Der 32-Jährige liefert dafür eine kuriose Ausrede. In einer Stellungnahme heißt es: "Ich bin deutscher Staatsangehöriger und offensichtlich daran gewöhnt, Fahrzeuge zu fahren, die die Geschwindigkeit in Kilometern und nicht in Meilen pro Stunde anzeigen."