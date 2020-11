Dortmund bangt um Mats Hummels - Goretzka bei Bayern wohl fit

Mats Hummels trainiert noch nicht wieder voll mit dem Team, sein Einsatz gegen Bayern steht auf der Kippe. Auch beim BVB-Gegner wird an einem Comeback gearbeitet.

Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund konnte auch am Donnerstag wegen einer Muskelverletzung aus der Vorwoche noch nicht wieder mit der Mannschaft trainieren und spulte nach Informationen von SPORT1 nur ein individuelles Programm ab.

Hummels hatte zuletzt erklärt, beim Duell mit seinem Ex-Klub am Samstag (18.30 Uhr) wieder am Start sein zu wollen. Ob er wirklich spielen kann, wird sich erst im Laufe des Freitags herausstellen. Das Abschlusstraining findet am späten Nachmittag statt. Hummels soll dabei mit auf dem Rasen stehen, danach wird die Entscheidung gefällt.