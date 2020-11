Ferrari Hublot Esports Series - Alle Infos zum großen Finale

Die erste Saison der Ferrari Hublot Esports Series geht in ihre letzte Phase. Am 6. und 7. November erhalten die 24 Fahrer, die sich in den PRO Series-und AM Series-Meisterschaften im Oktober qualifiziert haben, die Gelegenheit, gegeneinander anzutreten. Als Strecken stehen Mugello, die Nordschleife und Monza zur Verfügung, die im von Kunos Simulazioni entwickelten Assetto Corsa simuliert werden.