Robert Lewandowski: Freunde und Familie erklären Stürmer vom FC Bayern

Der Triumph in der Champions League mit dem FC Bayern war der lange ersehnte Höhepunkt einer Karriere, die vor vielen Jahren in Polen begonnen hat. Seine Familie und Freunde haben das Phänomen Lewandowski nun im Detail erklärt.

"Robert hat gezeigt, dass man mit harter Arbeit und Hingabe Unmögliches möglich machen kann", sagte Kamil Baczek, der mit dem Bayern-Stürmer in der Jugend bei Varsovia Warschau zusammen gespielt hatte, im Bayern-Magazin 51 . Anders als der muskelbepackte Tor-Garant von heute war Lewandowski seinen Gegenspielern in jungen Jahren offenbar häufig unterlegen.

Dem stimmt auch Marek Krzywicki, sein damaliger Trainer, bei: "Viele seiner Bewegungen erinnern mich an den kleinen 'Bobek', wie wir ihn damals nannten."

Anna Lewandowska berät in Fitness- und Fußballfragen

"Wir verzichten auf Laktose, Weizenmehl, weißen Zucker, Frittiertes. Wir essen zuerst die Nachspeise oder die Kohlenhydrate und danach Eiweiß, manchmal essen wir mehr Rohkost, manchmal nur wenig Fleisch. Um zu wissen, was Robert gerade braucht, checken wir regelmäßig sein Blut", sagte die Karatekämpferin.

Doch die Gattin hilft Lewandowski auch in Fußballfragen - und analysiert mit dem Stürmer gemeinsam die Spiele.

"Das haben wir schon immer so gemacht. Nach Auswärtsspielen ruft er an. Er will meine Meinung hören. Ich habe eine andere Perspektive als er, komme aber auch aus dem Leistungssport und habe Sport studiert." Es sei eine Art Fachgespräch unter Sportlern. Fazit ist offenbar fast immer, dass Lewandowski nie wirklich mit sich zufrieden ist. "Er hat da einen sehr klaren Blick auf sich selbst. Und sein Ehrgeiz ist riesig."