TSG Hoffenheim hofft nach EL-Sieg auf Turnaround in der Bundesliga

Hoffenheim will nach dem EL-Sieg auch in der Liga durchstarten © Imago

In der Europa League gelingt der TSG Hoffenheim gegen Slovan Liberec ein Rekordsieg. Der Turnaround soll jetzt auch in der Bundesliga gelingen.

Der Europacup-Rekordsieg soll die national schwächelnde TSG Hoffenheim auch in der Fußball-Bundesliga beflügeln.

"Das Ziel muss jetzt sein, den Turnaround in der Liga zu schaffen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 5:0 (2:0) in der Europa League gegen die chancenlosen Tschechen von Slovan Liberec .

Ähnlich äußerte sich Torschütze Florian Grillitsch. "Nun müssen wir auch in der Liga ein anderes Gesicht zeigen und Siege einfahren", sagte der Österreicher. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Ganz anders sieht die Bilanz in der Europa League nach dem höchsten Sieg in der Europacup-Historie der TSG aus. Durch den dritten Dreier im dritten Spiel können die Hoffenheimer bereits für die Zwischenrunde planen. Der erstmalige Einzug in die K.o.-Runde eines Europacup-Wettbewerbs ist der TSG kaum noch zu nehmen.