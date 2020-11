HSV-Legende Uwe Seeler macht Corona zu schaffen

Uwe Seeler ist seit Donnerstag 84 Jahre alt. Die Legende des Hamburger SV vereinsamt im Alter, wie er sagt. Das liegt vor allem an den Corona-Einschränkungen.

Für Fußball-Idol Uwe Seeler sind Spiele ohne Zuschauer im Stadion "eine Katastrophe - wie eine Suppe ohne Salz", sagte der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft im Interview der Hamburger Morgenpost anlässlich seines 84. Geburtstags am Donnerstag (Service: Die Tabelle der Bundesliga ).

Der ehemalige Stürmer fügte an: "Die Maske nervt mich, ich kriege dadurch schlecht Luft. Aber natürlich halten wir uns an die Vorgaben. Man weiß ja nicht, wie sich eine Ansteckung in unserem Alter auswirkt."