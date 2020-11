Anzeige

Fußball-Idol Diego Maradona nach Hirn-OP länger in Klinik - Entzug angesetzt

Maradona verblüfft seine Ärzte

SID

Nach seiner Hirn-OP muss Diego Maradona doch noch länger in der Klinik bleiben. Erst gibt es Komplikationen, dann setzen ihn die Ärzte auf Entzug.

Erst der Schwächeanfall, dann die Hirn-OP, jetzt eine Entzugskur: Der Gesundheitszustand von Diego Maradona gibt weiter zur Besorgnis Anlass.

Argentiniens Fußball-Idol habe nach der Gehirnoperation an "Verwirrung" gelitten, sagte Maradonas Arzt Leopoldo Luque in Buenos Aires. Der Neurologe führte diesen Zustand auf "Abstinenzerscheinungen" zurück und kündigte deshalb an: "Wir glauben, dass er eine Entzugstherapie machen muss. Die wird ein paar Tage andauern."

Maradona hat eine lange Geschichte der Drogen- und Alkoholabhängigkeit hinter sich. Ende Juni hatte Luque berichtet: "Was Kokain angeht, ist Diego völlig clean, aber beim Alkohol hat er Rückfälle."

Nur wenige Stunden vor der Entzugs-Ankündigung hatte Luque noch mitgeteilt, dass Maradona bald wieder das Krankenhaus verlassen könnte. Insgesamt zeichnete der Mediziner ein positives Bild von Maradonas Zustand: "Diego geht es gut." Die Computertomographie nach der OP habe ein gutes Ergebnis geliefert: "Wir haben sogar vor Freude getanzt."

Maradona am Gehirn operiert

Der Weltmeister von 1986 war am Dienstag in einer Privatklinik in Buenos Aires wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn operiert worden. Er leidet schon seit vielen Jahren unter schweren gesundheitlichen Problemen.

Einen Tag vor dem Eingriff war Maradona in ein Krankenhaus in La Plata eingeliefert worden, weil er sich unwohl gefühlt hatte - und um ihn medikamentös besser einzustellen, weil der Nationalheld seit langem Antidepressiva einnimmt. Bei einem Scan wurde dann das Gerinnsel entdeckt. Maradona wurde daraufhin in die Spezialklinik in der Hauptstadt verlegt.

Der 16. September 1984, ein Tag, an den sich wohl jeder Fan des SSC Neapel erinnert. Es ist der Tag, an dem Diego Maradona erstmals für Napoli aufläuft. Bis heute wird er dort als Heiliger verehrt © Getty Images 75.000 Menschen kamen, um den Heilsbringer bei seiner Vorstelung zu begrüßen. In der Saison 1986/87 holt Napoli das Double. In der folgenden Spielzeit werden sie Vizemeister – und Maradona Torschützenkönig. 1988/89 gewinnen sie schließlich auch noch den UEFA-Pokal © Getty Images Der Gepriesene selbst ist derweil zurück auf der Fußball-Bühne. Argentiniens Fußball-Idol hat bei seinem Debüt als Trainer von Gimnasia La Plata allerdings eine Niederlage kassiert. An seinem Einsatz hat es sicherlich nicht gelegen © Getty Images Der abstiegsbedrohte Klub, der den Weltmeister von 1986 kürzlich verpflichtet hatte, unterlag dem argentinischen Meister Racing Club 1:2 (0:1) und bleibt nach dem sechsten Spieltag mit nur einem Punkt am Tabellenende © Getty Images Anzeige SPORT1 blickt auf die bewegte Karriere des Mannes zurück, der zwischen Genie und Wahnsinn wandelt wie kaum ein Zweiter © SPORT1-Grafik: Getty Images Diego Armando Maradona wird schon frühzeitig als Fußball-Wunderkind erkannt. Schon in den 70er-Jahren feiert er als 16-Jähriger sein Debüt in Argentiniens Nationalelf © Imago 1979 gewinnt er mit Argentinien durch einen 3:1-Finalsieg gegen die UdSSR die U20-WM. Im gleichen Jahr wird er schon zu Südamerikas Fußballer des Jahres gekürt © Getty Images 1982 folgt die erste WM des Supertalents in Spanien: Maradona bindet hier gleich sechs belgische Spieler © Getty Images Anzeige Das erste große Turnier endet jedoch unrühmlich: Die Argentinier scheiden in der Zwischenrunde aus, Maradona fliegt gegen Brasilien nach einem Bauchtritt gegen Gegenspieler Batista vom Platz © Imago Nach der WM erobert Maradona Europa: Er wechselt für die damalige Rekordablöse von elf Millionen D-Mark von den Boca Juniors zum FC Barcelona © Getty Images Die scheinbare Traumverbindung passt aber nicht so gut wie erhofft: Maradona hat immer wieder Stress mit den Trainern - Udo Lattek wird nach einem Machtkampf mit dem Star entlassen. 1984 aber ist das Maß voll, als Maradona beim Pokalfinale gegen Bilbao eine Massenschlägerei vor den Augen von König Juan Carlos verursacht © Imago Barca entschließt sich zum Verkauf, Maradona zieht für 24 Millionen Mark zum SSC Neapel weiter - wo er zwei Meistertitel holt und bis heute als Idol verehrt wird © Getty Images Anzeige Bei der WM 1986 soll Maradona seinen vielleicht größten Triumph feiern - hier dribbelt er sich im Gruppenspiel gegen Südkorea warm für die K.o.-Phase © Getty Images Legendäre Szene: Im Viertelfinale gegen England bedient sich Maradona der "Hand Gottes" und lenkt den Ball vorbei an Peter Shilton ins Tor © Getty Images Nicht minder legendär ist sein zweites Tor gegen England: Nach einem unglaublichen Solo über das halbe Spielfeld lässt er Englands komplette Abwehr stehen. Der Treffer wird von der FIFA zum Tor des Jahrhunderts gekürt © Getty Images Im Finale gewinnt Maradona mit Argentinien 3:2 gegen Deutschland und nimmt den WM-Pokal entgegen. Das Siegtor bereitet Maradona zuvor mit einem Pass auf Jorge Burruchaga vor © Getty Images Anzeige Der nächste internationale Höhepunkt folgt 1989: Maradona gewinnt mit dem SSC Neapel den UEFA-Cup gegen den VfB Stuttgart © Getty Images Der Versuch, 1990 in Italien den WM-Titel zu verteidigen, misslingt: Im Finale gegen Deutschland lässt Guido Buchwald (l.) Maradona nicht zur Entfaltung kommen. Das DFB-Team gewinnt 1:0 © Getty Images Nur zweiter Sieger: Maradona weint bittere Tränen © Imago Ein Jahr später gibt es den ersten Tiefpunkt außerhalb des Platzes: Maradonas Drogenprobleme werden durch einen positiven Kokaintest öffentlich. Er muss Neapel verlassen... © Imago Anzeige und findet in Sevilla einen neuen Arbeitgeber © Getty Images Seine vierte WM-Teilnahme gerät dennoch in Gefahr, nachdem er im Februar 1994 in Buenos Aires mit einem Luftgewehr auf Journalisten schießt. Ein Gericht verurteilt ihn zu zwei Jahren und zehn Monaten auf Bewährung. Am Ende darf er aber doch mit © Getty Images Maradona ist von vielen schon abgeschrieben, aber beim Turnier in den USA verblüfft er noch einmal durch Top-Leistungen in den beiden siegreichen Gruppenspielen gegen Griechenland und Nigeria © Getty Images Dann aber wird Maradona positiv auf diverse illegale Substanzen getestet und gesperrt. Sein letzter großer Auftritt endet mehr als ruhmlos © Getty Images Anzeige Nach der aktiven Karriere geht der Ärger erst richtig los: Immer wieder macht Maradona Schlagzeilen durch Drogeneskapaden, Frauenprobleme und gesundheitliche Schwierigkeiten. Mehrmals ringt er wegen Herzproblemen mit dem Tod © Imago Im August 1999 verliert Maradona einen Vaterschaftsprozess in Buenos Aires. In einer außerehelichen Affäre soll er eine Minderjährige geschwängert haben © Getty Images Im Januar 2000 erleidet Maradona - vermutlich nach einer Überdosis Kokain - einen Herzinfarkt und wird in eine Privatklinik in Buenos Aires eingeliefert © Getty Images Maradona gibt ein erschreckendes Bild ab. Er beginnt wegen seiner Sympathie für den damaligen Staatspräsidenten Fidel Castro eine Entziehungskur auf Kuba © Getty Images Anzeige Vier Monate später hat Maradona seinen ersten öffentlichen Auftritt - im Trikot des FC Bayern. Er kommt - wohlgenährt - zum Abschiedsspiel von Lothar Matthäus ins Münchner Olympiastadion © Imago Im April 2004 wird er rückfällig. Nach einer erneuten Überdosis Kokain landet Maradona mit Bluthochdruck, Atemnot und einer Lungenentzündung in einer Klinik in Buenos Aires © Getty Images Zudem leidet er immer mehr unter seinem chronischen Übergewicht. Bei nur 1,67 Meter Körpergröße bringt er zu dieser Zeit knapp 130 Kilo auf die Waage © Getty Images Die Folge: Wenig später lässt er sich den Magen verkleinern und speckt 50 Kilo ab © Getty Images Anzeige Aber auch in seinen schlimmsten Zeiten bewahrt er sich sein verspieltes Naturell: Der Ball und er bleiben ein unzertrennliches Team © Getty Images Die vielen Skandale ändern nichts an Maradonas Popularität. Die Fans in der Heimat verehren ihn als Gott ("Dios"), sogar eine Kirche mit Maradona-Jüngern gibt es © Getty Images Bei der WM 2006 in Deutschland fällt Maradona vor allem als Stimmungskanone der "Gauchos" auf © Getty Images 2008 kehrt Maradona zurück auf die Fußballbühne: Überraschend wird er zum argentinischen Nationaltrainer ernannt, um die Qualifikation für die WM 2010 sicherzustellen © Imago Anzeige Die Quali wird eine schwere Geburt: Maradona beruft unzählige verschiedene Spieler, es gibt diverse Skandale und Skandälchen, zwischenzeitlich gerät die WM ernsthaft in Gefahr © Getty Images Am Ende aber ist Argentinien qualifiziert - und Maradona freut sich © Getty Images Nebenbei sorgt er gleich für den nächsten Eklat, indem er die kritischen Journalisten beleidigt, sie könnten ihm nun einen... Naja, lassen wir das © Getty Images Bei der Weltmeisterschaft in Südafrika peilt Maradona mit Messi und Co. den Titel an © Getty Images Anzeige Doch trotz vollen Einsatzes an der Seitenlinie und.... © Getty Images Zärtlichkeiten für seine Spieler... © Getty Images scheidet Maradona mit Argentinien im Viertelfinale gegen die deutsche Nationalmannschaft mit 0:4 aus und wird knapp drei Wochen später als Nationalcoach entlassen © Getty Images Nach seinem Rausschmiss als Nationaltrainer Argentiniens hat Tennis-Fan Maradona Zeit, sich einige Spiele anzuschauen. Hier trifft er im November 2010 in London den Schweizer Tennis-Profi Roger Federer © Getty Images Anzeige Bei allen Skandalen um Maradona zeigt das Fußball-Idol immer wieder sein großes Herz. Hier umarmt er ein krebskrankes Kind auf einer Veranstaltung des Chinesischen Roten Kreuzes in Peking im November 2010 © Getty Images Nach seinem Engagement als Nationaltrainer von Argentinien zieht es Maradona weiter nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate. Von Mai 2011 bis Juli 2012 trainiert er den Verein Al-Wasl © Getty Images Zwischenzeitlich versucht er sich als Motivationstrainer in der 5. Liga. Hinter einem Zaun feuert er sein Team Deportivo Riestra ununterbrochen lautstark an - und schimpft über einige Schiedsrichterentscheidungen © Imago Die Emotionen kochen hoch. Hier fällt Maradona seinem Vater in die Arme und küsst ihn. 2015 verstirbt Diego senior © Imago Anzeige Maradonas familiäre Situation ist ohnehin schwierig: Er hat sechs Kinder mit vier verschiedenen Frauen, zu einigen hat er jedoch gar keinen Kontakt mehr © Getty Images Immerhin mangelt es ihm nicht an weiblicher Unterstützung. Hier zeigt sich der 57-Jährige mit seiner 30 Jahre jüngeren Freundin Rocio Oliva (l.) © Getty Images Seine größte Liebe, pflegt er immer wieder zu sagen, ist aber der Fußball © Getty Images Deshalb versucht er sich wieder als Trainer. 2017 heuert er bei Al-Fujairah SC in den Vereinigten Arabischen Emiraten an © Facebook/DiegoMaradonaOficial Anzeige Als Vorbild für seine Spieler und alle anderen Fußballbegeisterten tritt Maradona bei der WM 2018 in Russland nicht auf. Ganz im Gegenteil: Er beschädigt einmal mehr das Denkmal, das er sich einst mit seinen Erfolgen selbst geschaffen hat © Getty Images Bei der WM 2018 sorgt Maradona beim Spiel zwischen Argentinien und Nigeria (2:1) für ein peinliches Spektakel. Bei seiner Tribünen-Show müssen ihn Bodyguards halten, damit er nicht abstürzt © Getty Images Während der Partie erleidet der einstige Weltfußballer einen Kreislaufzusammenbruch, muss gestützt werden, als er die Tribüne verlässt. "Ich möchte euch sagen, dass es mir gut geht", gibt Maradona wenige Stunden nach seinem beschämenden Auftritt Entwarnung © Getty Images Bei der Viertelfinal-Pleite gegen Frankreich hat sich Maradona dann wieder weitgehend im Griff - vermutlich auch dank des guten Einflusses seines Kumpels Ronaldo (l.) und seiner Freundin Rocio Oliva (r.) © Getty Images Anzeige Kurz nach der WM startet Maradona am 16. Juli 2018 sein neues Abenteuer als Vereinspräsident von Dinamo Brest in Weißrussland. Im Mai war die Zusammenarbeit zwischen dem Klub und Maradona verkündet worden © Getty Images Da kann man schon mal zu Boden gehen... © Getty Images Die Ankunft des neuen Vereins-Präsidenten am Stadion im Mega-Jeep - was für ein Anblick! © Getty Images Maradona legt einen für ihn fast schon gewöhnlichen skurrilen Auftritt hin. Von den Fans wird er begeistert empfangen © Getty Images Anzeige Zeit für die Vorstellung auf der Pressekonferenz © Getty Images Muss das wirklich sein? Maradona zeigt... © Getty Images ...ein beeindruckendes Repertoir... © Getty Images ...an Gesichtsausdrücken © Getty Images Anzeige Darauf erstmal einen Espresso! © Getty Images Tierisch gut drauf! Maradona hat Spaß neben dem Maskottchen des sechsten der Wyschejschaja Liha. Es sind wieder bessere Bilder dse Argentiniers... © Getty Images Die Fans sind ohnehin begeistert und gehen auf Selfiejagd © Getty Images Auch für Autogramme nimmt sich Maradona Zeit © Getty Images Anzeige Zu guter Letzt posiert er bereits in den Vereinsfarben... © Getty Images ...präsentiert seine fußballerischen Fähigkeiten... © Getty Images ...und fiebert bei der Partie seines neuen Klubs gegen den FK Schachzjor Salihorsk mit © Getty Images Aus gesundheitlichen Gründen tritt er im Januar 2019 allerdings von seinem Trainerjob zurück © Getty Images Anzeige Er werde sich auf Anraten seiner Ärzte "intensiv mit seiner Gesundheit befassen und sich zwei Operationen an Schulter und Knie unterziehen" © Getty Images Zuvor hatt er auch in Mexiko wieder für Schlagzeilen gesorgt. Unter anderem widmete er einen Ligasieg dem linksnationalistischen Präsidenten Venezuelas, Nicolas Maduro © Getty Images Es ist davon auszugehen, dass man auch in den kommenden Wochen wieder einiges von Maradona hören wird © Getty Images

Maradona war in der vergangenen Woche 60 Jahre alt geworden. Seine Krankenakte ist lang: So erlitt er bereits zwei Herzinfarkte, erkrankte an Hepatitis und ließ sich wegen schweren Übergewichts einen Magen-Bypass legen.