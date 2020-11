Tennis, Paris: Alexander Zverev nach Sieg gegen Mannarino im Viertelfinale

Alexander Zverev besiegt im Achtelfinale des Masters-Turniers in Paris einen Franzosen in drei Sätzen. Jetzt wartet ein noch stärkerer Gegner auf Zverev.

Zverev stand Mannarino zum dritten Mal nach der Coronapause gegenüber, auch bei den US Open und beim zweiten Event in der Kölner Lanxess-Arena hatte er den unangenehm, weil unkonventionell spielenden Linkshänder mit Mühe geschlagen.

Zverev lobt Mannarino

Nadal möglicher Halbfinalgegner

Setzt der Deutsche seine Siegesserie fort, könnte er im Halbfinale auf den an Position eins gesetzten Rafael Nadal treffen. Das 6:1, 7:6 (7:3) gegen Jordan Thompson (Australien) war der neunte Sieg in Folge für den Spanier und sein 1001. insgesamt in seiner langen Karriere. Für den 1002. muss Nadal (34) am Freitag seinen Landsmann Pablo Carreno-Busta bezwingen.