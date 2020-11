FC Bayern: Marseille will Michael Cuisance fest verpflichten

Michael Cuisance ist vom FC Bayern an Olympique Marseille ausgeliehen © Imago

Michael Cuisance hat in Marseille eine neue Heimat gefunden, steht aber noch beim FC Bayern unter Vertrag. Eine Rückkehr nach München wird unwahrscheinlicher.

Der 21 Jahre alte Franzose ist derzeit vom deutschen Rekordmeister lediglich bis zum Sommer 2021 an Olympique Marseille verliehen, geht es nach OM-Trainer André Villas-Boas, soll er seine Zelte aber langfristig an der Hafenstadt am Mittelmeer aufschlagen.