ADAC GT Masters, Formel 4, AvD Motorsport Magazin LIVE im TV und Stream Packender Endspurt um die Titel

Beim ADAC GT Masters wird am Wochenende der Meister gesucht © Gruppe C Photography

SPORT1

Beim ADAC GT Masters und vielen Rahmenserien wird am finalen Wochenende der Meister gesucht. SPORT1 überträgt die Rennen Live im TV.

Nichts für schwache Nerven!

Beim anstehenden Saisonfinale des ADAC GT Masters (ADAC GT Masters: 1. Rennen Sa. ab 12.40 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM) in Oschersleben ist Hochspannung garantiert. SPORT1 ist beim Titel-Showdown in der "Liga der Supersportwagen" mittendrin und überträgt die beiden entscheidenden Rennen mit Vor- und Nachberichterstattung.

Damit nicht genug, denn auch in den drei Rahmenserien ADAC Formel 4, ADAC TCR Germany, ADAC GT4 Germany und im Porsche Carrera Cup Deutschland fällt die Entscheidung erst auf der Strecke in der Magdeburger Börde.

"AvD Motorsport Magazin" mit Ralf Schumacher

Das Saisonfinale steht am Sonntag auch für das "AvD Motorsport Magazin" (Avd Motorsport Magazin am Sonntag ab 23 Uhr LIVE im TV und im STREAM) an: Für die letzte Sendung des Jahres empfängt Moderatorin Ruth Hofmann im Studio den Ex-Formel-1- und DTM-Piloten Ralf Schumacher, der unter anderem über die Zukunft seines Neffen Mick und seines Sohnes David spricht.

Ein weiters Highlight ist das nächste Live-Rennen der NASCAR Cup Series (NASCAR Cup Series: 312 miles Phoenix, So, ab 20.30 Uhr LIVE auf SPORT1+).

ADAC GT Masters: Spannung pur beim Saisonfinale

Vor der siebten und letzten Saisonstation des ADAC GT Masters (ADAC GT Masters: 2. Rennen So. ab 13 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM) in Oschersleben können sich die Fans über eine spannende Ausgangslage freuen: Die Top 4 in der Gesamtwertung trennen gerade einmal 14 Punkte, dabei sind noch maximal 50 Zähler zu holen.

In Front liegen derzeit Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde. Sollten die beiden Audi-Piloten den knappen Vorsprung halten, winkt die erste Titelverteidigung in der Seriengeschichte. Fünf Punkte dahinter lauert Porsche-Fahrer Robert Renauer auf seine Chance, genauso wie seine beiden Markenkollegen Christian Engelhardt und Michael Ammermüller, die mit sieben Punkten Rückstand auch noch voll in Schlagdistanz sind. 14 Zähler Abstand zur Spitze haben derzeit Luca Stolz und Maro Engel im Mercedes-AMG, die sich daher ebenfalls noch etwas ausrechnen.

Einen ausführlichen Rückblick auf das gesamte Rennwochenende gibt es im "ADAC GT Masters Magazin" am Sonntag zu sehen. (ADAC GT Masters: Magazin So. ab 22 Uhr im TV auf SPORT1 und im STREAM).

Neue Champions in Rahmenrennserien gesucht

Nicht nur im ADAC GT Masters, sondern auch in den Rahmenserien ist die Titel-Entscheidung noch nicht gefallen.

In der ADAC Formel 4 (ADAC Formel 4: 1. Rennen Sa. ab 11.55 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM) geht Jonny Edgar als Topfavorit in das letzte Rennwochenende. Der 16-jährige Brite führt mit 23 Punkten vor seinem US-amerikanischen Kontrahenten Jak Crawford.

Renauer greift beim Finale nach GT-Masters-Titel

Einen Meisterschaftskandidaten mehr gibt es in der ADAC TCR Germany (ADAC TCR Germany: 1. Rennen Sa. ab 11 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM). Hier liegt Hyundai-Fahrer Harald Proczyk mit 214 Zählern knapp vor Antti Buri im Honda (205) und Dominik Fugel im Hyundai (196).

In der ADAC GT4 Germany (ADAC GT4 Germany: 1. Rennen Sa, ab 15.45 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM) bahnt sich sogar ein Fünfkampf um den Titel an. Die besten Karten haben hier momentan Julien Apothéloz und Luca Tretz im Mercedes-AMG mit einem Vorsprung von 15 Punkten.

Führungswechsel beim Porsche Carrera Cup Deutschland

Der Porsche Carrera Cup Deutschland (Porsche Carrera Cup Deutschland: 1. Rennen Sa. ab 14.45 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM) hat in Oschersleben ebenfalls ein Herzschlagfinale zu bieten, nachdem Larry ten Voorde am vergangenen Wochenende die Gesamtführung des Markenpokals von Dylan Perreira übernommen hat. Der Niederländer hat allerdings nur ein dünnes Polster von neun Punkten, damit zeichnet sich auch hier ein Thriller ab.

Das enge Titel-Duell im Porsche Carrera Cup Deutschland ist auch Thema im "Porsche GT Magazin" (Porsche GT Magazin: Sonntag ab 0 Uhr im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).