AvD Motorsport Magazin zu Mick Schumacher und Formel 1 mit Ralf Schumacher

Wie sind die Chancen von Mick Schumacher in der Formel1? Und wie sieht generell die Zukunft der Königsklasse aus? All das wird aufgearbeitet im AvD Motorsport Magazin.

Motorsport-Fans aufgepasst! Am Sonntagabend steht ein Pflichttermin für alle PS-Freunde an.

Nach Michael und Ralf: Bald ein neues Schumi-Duo in der Formel 1?

Aber auch anderweitig ist genug Gesprächsstoff vorhanden. Denn das erste November-Wochenende ist aus Motorsport-Sicht nicht irgendein Wochenende: In der DTM steht das Saisonfinale in Hockenheim an. Hier ist auch eine Liveschalte zum frischgebackenen DTM-Champion geplant