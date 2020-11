Bundesliga: Mainz 05 und Schalke 04 im Krisengipfel - Danny Latza hofft auf Sieg

Latza gibt zu: Mainzer Negativserie "beschäftigt sehr"

Genau das soll gegen Schalke gelingen - und damit ausgerechnet gegen seinen Jugendverein. Daher ist das Duell mit Königsblau für den 30-Jährigen "immer noch emotionaler als andere Spiele". Dennoch zähle diese Verbundenheit in den 90 Minuten am Samstag nichts - vielmehr werde er "kein Stück weniger geben, nur weil es Schalke aktuell schlecht geht".

Die Chancen für den FSV sieht er dabei durchaus gegeben, da sich sein Team zwar in einer Ergebniskrise befinde, aber in dieser Saison vor allem gegen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen bewiesen habe, dass man gegen diese Teams mithalten könne.

Der CHECK24 Doppelpass mit Horst Heldt (1. FC Köln) und allem zum Kracher BVB vs. Bayern am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Hoffnung auf den Heimfaktor

Robert Lewandowski wurde in der vergangenen Spielzeit zum fünften Mal Torschützenkönig der Bundesliga. Der Stürmer des FC Bayern ist daher auch in dieser Saison wieder Topfavorit auf den Titel. Kann ihm in der Spielzeit 2020/21 jemand das Wasser reichen? © Imago

Schlüssel zum Sieg liegt im Kopf

Genau diese Unsicherheit wollen Latza und sein Team nutzen, um Schalke von Beginn an den Schneid abzukaufen. "Dann bringen wir sie vielleicht in eine mentale Situation, die sie in den vergangenen Spielen schon hatten, wenn es Rückschläge gab", sieht er den Schlüssel zum Sieg im Kopf - und fügt hinzu: "Da müssen wir dann noch tiefer in die Wunde reindrücken."