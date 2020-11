Europa League: Dritter Sieg in Folge, TSG Hoffenheim - Slovan Liberec 5:0

Die TSG Hoffenheim zeigt sich in der Europa League weiter von ihrer Schokoladenseite und gewinnt gegen Slovan Libere © Getty Images

In der Bundesliga stimmen die Resultate bei Hoffenheim nicht, in der Europa League glänzt die Elf von Sebastian Hoeneß aber und siegt auch gegen Slovan Liberec.

Die national schwächelnde TSG Hoffenheim zeigt sich in der Europa League weiter von ihrer Schokoladenseite.

Die Kraichgauer gewannen vor heimischer Kulisse gegen Slovan Liberec mit 5:0 (2:0) und haben nun mit neun Punkten aus drei Spielen das Weiterkommen fest im Visier. Es war der höchste Sieg in der Europacup-Historie der TSG. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Der erstmalige Einzug in die K.o.-Runde eines Europacup-Wettbewerbs ist der TSG somit kaum noch zu nehmen.

Der Israeli Munas Dabbur konnte gleich zwei Mal jubeln (22.,29.), Florian Grillitsch erhöhte in der 59. Minute, Sargis Adamyan (71., 76,) machte den Sack dann zu.

Hoeneß muss auf zahlreiche Leistungsträger verzichten

"Jeder war gierig, deswegen ging das heute in der Höhe so aus", sagte Sebastian Rudy bei Nitro: "Wir wollen auf jeden Fall so weitermachen, wir wollen weiterkommen. Wir haben die Türe aufgestoßen, jetzt müssen wir nur noch durchlaufen."