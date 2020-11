Bundesliga: Christian Streich lobt RB-Trainer Julian Nagelsmann

Nagelsmann sei zudem "sehr selbstbewusst", aber gleichzeitig auch "sehr reflektiert". Das helfe ihm bei seiner Entwicklung sehr. In Leipzig habe er nun die Chance, sich auf höchstem Niveau zu beweisen. Für Streich ist Nagelsmanns Team nämlich eine "absolute Topmannschaft".

Entsprechend erwartet der dienstälteste Trainer der Bundesliga am Samstag ein "richtig schwieriges Spiel". RB habe "schnelle Spieler, die gleichzeitig auch noch technisch stark sind, was will man mehr?", sagte Streich: "Dazu haben sie hinten eine wahnsinnige Körperlichkeit. Sie haben Qualität. Es ist kein Zufall, dass sie gegen Paris gewonnen haben."