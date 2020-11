WWE NXT: Pat McAfee ruft das Ende der Undisputed Era aus

Der Ex-NFL-Punter Pat McAfee erklärt die Ära der dominantesten Gruppierung in der Geschichte von NXT für beendet. Auch in der Frauen Divison geht es zur Sache.

Während des Tag Team Matches zwischen Killian Dain & Drake Maverick gegen Ever-Rise wurde die Ankunft des neuen NXT Stables – den Kings of NXT - backstage gezeigt. Sie verloren keine Zeit, kamen zum Ring und zerstörten in Person von Pete Dunne und den NXT Tag Team Champions Oney Lorcan und Danny Burch die sich im Ring befindenden Wrestler.

Genau wie Triple H bei der ersten zuschauerlosen Ausgabe von WWE Friday Night Smackdown im März, filmte der Anführer der Kings of NXT – der ehemalige NFL Star Pat McAfee – das ganze per Fernsehkamera.

McAfee gibt Geschichte der Undisputed Era wieder

Als neue Anführer wollten die Kings of NXT, in dem sie die Fahne unter die Hallendecke hängen, ihren Vorgängern - der Undisputed Era - Respekt zollen. Nachdem McAfee in einer in den Sozialen Medien gefeierten Promo die Geschichte der Undisputed Era wiedergab und die Gründe für den Hass der Kings of NXT gegenüber den Publikumslieblingen offenbarte, entschied er sich um.