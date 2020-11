Fortnite: Back to Oldschool - OG-Skins sind ab sofort erhältlich

Zurück zu den Anfängen

Spieler der ersten Stunde werden sich erinnern: am Anfang war bezüglich personalisierter Spielerfahrung wenig los in Fortnite. In der Gegenwart kaum mehr vorstellbar - so gut wie alles kann optisch inzwischen nach dem eigenen Gusto gestaltet werden. Rücksäcke, Fallschirme, Skins. Nicht zuletzt die Kooperationen mit Marvel oder auch Crossover-Events wie mit 2K's Shooter "Borderlands" spülten unzählige verschiedene Spielcharaktere in das Battle Royale.