Boxen: Felix Sturm gibt offenbar Box-Comeback in Hamburg Ende 2020

Felix Sturm (r.) kehrt offenbar noch Ende des Jahres in den Boxring zurück © Imago

Trotz der gegen ihn verhängten dreijährigen Haftstrafe wird Felix Sturm offenbar bald in den Ring zurückkehren. Der frühere Box-Champ wagt eine forsche Ansage.

Der fünfmalige Profibox-Weltmeister Felix Sturm kehrt offenbar trotz der gegen ihn verhängten dreijährigen Haftstrafe in diesem Jahr in den Ring zurück.

Laut Bild-Zeitung soll der 41-Jährige am 19. Dezember in Hamburg für den Boxstall Universum sein Comeback geben, der Gegner werde in den kommenden Tagen bekannt gegeben.