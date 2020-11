Bundesliga: BVB muss FC Bayern besiegen - Kommentar von Pit Gottschalk

Die Lethargie aus dem Champions-League-Auftakt in Rom ist abgelegt, ein Ausrutscher wie in Augsburg unwahrscheinlich.

Das 3:0 in der Champions League war jedenfalls beeindruckend. Gegner Brügge war schon mit drei Toren in der ersten halben Stunde erledigt, als wäre das Aufwärmprogramm gerade beendet worden. So will man den BVB sehen: angriffslustig und bestimmend.