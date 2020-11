Fußball-Idol Diego Maradona erholt sich nach Hirn-OP schneller als erwartet

Das bestätigte sein Leibarzt Leopoldo Luque am Mittwoch (Ortszeit).

"Ich habe ihn gesehen, er ist munter und in sehr guter Stimmung. Wir sind erstaunt über die Heilung", sagte Luque. Man müsse allerdings "vorsichtig sein, denn wir sind noch in der postoperativen Phase. Aber die Genesung verläuft ausgezeichnet."

Maradona am Gehirn operiert

Maradona war am Dienstag in Buenos Aires ein Bluterguss an der Hirnhaut, ein sogenanntes subdurales Hämatom, entfernt worden.