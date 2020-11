Corona: Kai Havertz vom FC Chelsea infiziert, nicht im Kader gegen Rennes

Das bestätigte Trainer Frank Lampard vor der Partie. Havertz befinde sich in häuslicher Isolation.

Havertz fünfter Nationalspieler mit Corona

Vor Havertz waren schon Ilkay Gündogan, Emre Can, Serge Gnabry und Niklas Süle betroffen. Havertz und Süle werden voraussichtlich für die Länderspiele gegen Tschechien, die Ukraine und in Spanien ausfallen. Can ist fraglich.