San Francisco 49ers mit Corona-Fall Bourne vor Spiel gegen Packers

Nach übereinstimmenden Medienberichten haben die Niners wegen eines positiven Testergebnisses am Mittwoch vorsorglich ihr Trainingsgelände geschlossen.

Platzt das Duell 49ers - Packers wegen Corona-Fällen

Brisant: Für die Niners (4 Siege, 4 Niederlagen) steht bereits am Donnerstag (2.20 Uhr in der Nacht auf Freitag) das Kracher-Duell gegen die Green Bay Packers (5-2) an.