Champions League: FC Brügge - BVB, Einzelkritik: Witsel überzeugt

Warum ist Favre immer noch so umstritten?

Das Team von Trainer Lucien Favre fuhr am Mittwochabend am 3. Spieltag der Champions League einen souveränen 3:0-Erfolg gegen den FC Brügge ein und hat nun beste Chancen auf das Achtelfinale. (Service: Die Tabellen der Champions League )

Die BVB-Stars in der SPORT1 -Einzelkritik:

ROMAN BÜRKI: Musste aufpassen, dass die Gelenke bei den kalten Temperaturen in Brügge (5 Grad) nicht einrosteten. Fehlerloser Auftritt des Schweizers, der aber auch kein einziges Mal wirklich geprüft wurde. SPORT1-Note: 3

THOMAS MEUNIER (bis 84.): Nach zunächst kleinen Problemen in der Anfangsphase fing sich der Belgier. An alter Wirkungsstätte - er kickte zwischen 2011 und 2016 beim FC Brügge - legte Meunier einen guten Auftritt hin. Dass der frühere Stürmer weiterhin einen inneren Offensivdrang verspürt, zeigte er vor dem 3:0. Den Treffer zum Endstand legte der Nationalspieler perfekt für Haaland auf. SPORT1-Note: 2,5

AXEL WITSEL: Der Lockenkopf führte seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld - und machte ein starkes Spiel. Auf ungewohnter Position rückte er nach dem Hummels-Ausfall in die Innenverteidigung und war vom Anpfiff weg sehr präsent und gleich voll in den Zweikämpfen drin. Stark! SPORT1-Note: 2

RAPHAEL GUERREIRO: Der Europameister blieb auch in Brügge erneut blass und konnte - was sicher auch ein wenig der Viererketten-Formation geschuldet war - kaum Akzente nach vorne setzen. Nach hinten aber ohne große Fehler. Wartet weiterhin auf seinen ersten Treffer in dieser Saison. SPORT1-Note: 3,5